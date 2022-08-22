Fenerbahçe’de Joao Pedro detayı!

Bu sezon şimdiye kadar lig ve Avrupa’da 7 resmi maça çıkan Fenerbahçe , rakip filelere tam 16 gol bıraktı. Özellikle Süper Lig ’de 2 maçta 9 gol atarak dikkat çeken Jorge Jesus’un öğrencileri, hücumcu yapısıyla öne çıktı. Buna rağmen forvet transferinden söz edilirken, sarı-lacivertliler dikkat çeken bir detay ile karşı karşıya...

Sezonun flaş transferlerinden Joao Pedro’nun performansı görülmeden yeni bir transfer daha yapmak şu an için doğru bulunmuyor. Sakatlığını atlatan Pedro da artık forma giymeyi bekliyor.

Forvet transferi için ‘fırsat’ bekleyen Fenerbahçe Yönetimi, eldeki mevcut forvetlerin form tutmaya başlaması ve henüz Joao Pedro’nun sahaya çıkmamasından dolayı temkinli adımlar atıyor. King ile Valencia’nın arka arkaya gollerini atması, Serdar Dursun’un her an göreve hazır olması ve sakatlığını atlatan Joao Pedro’nun da forma giyecek duruma gelmesi, ‘bekle, gör’ politikasını hayata geçiriyor.

Teknik Direktör Jorge Jesus da elindeki mevcut forvetlerden memnun olduğu, form tuttukça başarabileceklerine inanıyor. Portekizli çalıştırıcı forvet transferi diye hiçbir baskı kurmuyor. Hatta bu dönemde, forvetlere istenen bonservislerin 8-10 milyon euro bandına çıkması hem Jesus tarafından hem de yönetim tarafından doğru bulunmuyor. 8 Eylül’de sona erecek transfer dönemine kadar adım adım ilerleyecek olan yönetim, öncelikle Joao Pedro’yu görmeyi düşünüyor. Brezilyalı yıldızın göstereceği performans, takıma nasıl adapte olacağı ve ortaya koyacağı oyun belirleyici olacak.

Takımla çalışıyor

Sakatlığını tamamen atlatan Joao Pedro artık takımla antrenmanlara katılıyor. Son 2 gündür idmanların tamamında yer alan Pedro’nun kadroya girmesinde herhangi bir engel bulunmuyor. Teknik Direktör Jorge Jesus da yıldız futbolcuyu Adana Demirspor maçının kadrosuna yazmayı düşünüyor.

Liderlik maçı

Süper Lig’de 3. haftada bugün sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek Fenerbahçe’de teknik heyet bu karşılaşmaya büyük önem veriyor. Adana Demirspor’un hem kadro yapısı hem de lige 2’de 2 ile başlamalarıyla güçlü bir rakip olduğu vurgulanıyor. Özellikle bu akşamki mücadelenin psikolojik açıdan önemli olduğu kaydediliyor. Hatta sezon başında bile olsa, kırılma maçlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu akşam Kadıköy’de gelecek bir galibiyet ve liderliğe yükselme durumu, özgüven açısından önemli olacak, takımın ayağının daha sağlam yere basması anlamına gelecek.

Joshua King dinlenecek

Austria Wien maçında adalesinde kas yorgunluğu sıkıntısı çeken Joshua King riske edilmeyecek. Tedavisine devam edilen Norveçli yıldız bugünkü maçta dinlendirilecek. Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde antrenmanın ilk bölümü salonda gerçekleşti. Daha sonra saha çalışmalarına geçen futbolcular ısınma ve koşu hareketleri yaptı. İkinci bölümde şut ve pas çalışmaları üzerinde duruldu. Taktik ağırlıklı çift kale maçla antrenman noktalandı.

(Skorer)