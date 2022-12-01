Dünya Kupası nedeniyle verilen arada dün akşam Rayo Vallecano ile hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe karşılaşmayı 3-1 kazansa da Joao Pedro'yu kaybetmişti.

8 dakika oyunda kalabildi

60. dakikada oyuna giren Portekizli yıldız, 68'de Abdul Mumin'le girdiği mücadele sonrasında acılar içinde yerde kalmış ve takımına penaltı kazandırmıştı. Tecrübeli futbolcu oyuna devam edemezken durumunun pek iyi olmadığı halinden anlaşılmıştı.

Yoğun ödem ve travma...

Sarı-Lacivertliler'den resmi açıklama geldi. Kanarya, Pedro'nun hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada ödemin giderilmesi sonrasında daha detaylı kontrollerin yapılacağının altı çizildi.





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İşte Fenerbahçe'den yapılan o açıklama:

"Dün akşam Real Vallecano ileoynanan hazırlık maçında sakatlanan Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Joao Pedro’nun

MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular çerçevesinde hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzun durumu ödemin giderilmesi sonrasında ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacaktır."

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