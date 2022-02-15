Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe 'de yeni sezon için teknik direktör arayışları sürüyor.

Başkan Ali Koç'un bizzat yürüttüğü görüşmelerde öncelikli teknik adam kulübün eski teknik direktör Joachim Löw. Uzun vadeli bir plan dahilinde sarı lacivertli kulübün başına geçmek isteyen Alman teknik adamın anlaşılması halinde, sarı lacivertli kulüpte yardımcılığını yapacak ilk isim belli oldu.

Frank Wormuth, Löw'ün yardımcısı olacak

Fenerbahçe'nin yeni hocası olduğu takdirde 3 yardımcısıyla birlikte göreve gelecek olan Joachim Löw'ün yardımcılarından biri sarı lacivertlilerde daha önce görev yapan ve şu an Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Heracles Almelo'yu çalıştıran Frank Wormuth olacak.

98-99 sezonunda Fenerbahçe'de görev yaptı

1 Temmuz 2018'den bu yana Hollanda ekibini çalıştıran 61 yaşındaki Alman çalıştırıcı, 98-99 sezonunda Fenerbahçe'de Löw'ün yardımcılığını yapmıştı. Tecrübeli teknik adam ilk önemli deneyimini Union Berlin'de yaşarken, Almanya U20 takımını da çalıştırdı.

İsmail Kartal'ı da istiyor

Joachim Löw'ün Fenerbahçe'de yardımcısı olmasnı istediği bir başka isim ise şu an takımın başında olan İsmail Kartal. Löw'ün sarı lacivertli kulüpte görev yaptığı ilk döneminde Frank Wormuth ile birlikte ekibinde yer alan İsmail Kartal'ı yeni dönemde de yardımcısı olarak görmek istiyor. İsmail Kartal'ın Löw'ün yardımcısı olup olmama kararını sezon sonunda vereceği öğrenildi.

(Ajansspor)

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