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Fenerbahçe'de Jin-ho Jo, A Takım'la çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Kayserispor’a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

29 Mart 2022, Salı 15:46 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Jin-ho Jo, A Takım'la çalıştı

Can Bartu Tesisleri'nde ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapan oyuncular, bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Antrenmana Milli Takım kamplarında bulunan futbolcular katılmadı.

Sarı-lacivertli ekipte Szalai ile milli takımından dönen Dimitris Pelkas takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken, Futbol Akademi'nin yeni transferi Güney Koreli orta saha oyuncusu Jin-ho Jo da A Takım'la birlikte çalıştı.

Sarı-lacivertliler, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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