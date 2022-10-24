Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus yönetiminde ligde 11 haftayı geride bırakırken 23 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un 11 tercihleri kadar oyun içerisindeki müdahaleleri de büyük beğeni topluyor. Her maçın parolasını ayrı belirleyen Jesus, oyun sistemini de buna göre kuruyor. Mücadele içerisinde yaptığı değişikliklerle Fenerbahçe taraftarının özlediği futbolu oynatan ve sahadan galip ayrılmasını bilen Portekizli teknik adam, adeta sihirli dokunuşlar yapıyor. Tüm takımı her maçta görev alacakmış gibi hazırlayan Jesus, idmanlardaki azmi, takıma dokunuşuyla da camianın takdirini topladı.





Ligdeki son 6 haftaya bakıldığında ise Kayserispor galibiyeti ile başlayan yenilmezlik serisi, Alanyaspor , Beşiktaş , Karagümrük, Ankaragücü ve Başakşehir maçlarıyla devam etti. Karagümrük’ten 4 gol birden yiyen ama buna rağmen bulduğu 5 golle mücadeleden galip ayrılan sarı-lacivertliler, diğer karşılaşmalarda ise kalesinde gol görmedi.

Sarı-lacivertliler geride kalan 11 haftada 23 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

AVRUPA’DA LİDERLİK SINAVI KADIKÖY’DE

Fenerbahçe’nin iyi gidişatı Avrupa’da da devam ediyor. Grubunda da liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertli takım, Perşembe günü Rennes ile karşılaşacak. Gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, evinde Rennes ile liderlik sınavına çıkacak. Rennes maçından galip ayrılması durumunda ise Fenerbahçe son 16’ya yükselecek.





Fenerbahçe, 10 puan +4 averajla 1’inci sırada yer alırken rakip Rennes 10 puan +3 averajla 2’nci sırada bulunuyor.

Başakşehir maçının ardından konuşan Jesus, Avrupa’da da lider olduklarını hatırlatarak, “Grupta en güçlü takımın Rennes olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanarak evlerinde zorlu bir maça çıkacaklarını belirtti.

İSMAİL’İN DURUMU BUGÜN NETLEŞECEK

Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek’in ise durumu bugün netleşecek. Başakşehir maçının 68’inci dakikasında ayak bileğinden sakatlanan İsmail Yüksek oyuna devam edemezken yerine Arao dahil olmuştu. Genç futbolcunun sağlık durumu bugün netlik kazanacak.

Mustafa AKIN/İSTANBUL,(DHA)



