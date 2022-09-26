Ligde şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe , sezon sonu geldiğinde futbolcu satışlarından gelir elde etmeyi hedefliyor.

Sarı lacivertlilerde, birçok genç ve potansiyelli futbolcunun, yüksek bonservis bedeliyle ayrılma olasılığı bulunuyor.

Bruno Fernandes, Ruben Dias ve Darwin Nunez gibi isimleri dünya futboluna kazandıran Jesus’un varlığı da, bu olasılığı güçlendiriyor.

Portekizli teknik adam, sarı lacivertli takımda değerini katlayacak isimlerle yakından ilgileniyor.

Özellikle 7 ismin, Teknik Direktör Jorge Jesus'un gelmesiyle birlikte potansiyelini yukarıya çıkarması bekleniyor.

Sarı lacivertli takımda, Osayi Samuel, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Attila Szalai, Rossi, Arda ve Crespo ön plana çıkan futbolcular.

Öte yandan Jorge Jesus, yüksek potansiyele sahip futbolculardan önemli gelir elde edilebileceğini Fenerbahçe yönetimine bir raporla iletti.

Sarı lacivertli yönetimin bu planlamadan memnuniyet duyduğu öğrenildi.

Ayrıca yaş ortalaması 25 virgul 9 olan Fenerbahçe'yi, birçok Avrupa devinin scout ekibi de yakından izliyor.