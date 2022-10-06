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Fenerbahçe'de Jesus'tan ilginç idman kuralı!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, çalışmaya başladığı andan itibaren koyduğu kurallarla Samandıra'da otoritesini sağlamış durumda...

06 Ekim 2022, Perşembe 08:55 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Jesus'tan ilginç idman kuralı!

Sarı-Lacivertlilerin teknik patronu, göreve başlar başlamaz koyduğu kurallarla futbolculara adeta nefes aldırmıyor. Portekizli hoca, bu sayede öğrencilerinin daha fazla odaklanmasını ve disipline girmesini sağlıyor.

9'DAN SONRA GELENE CEZA VERİYOR

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe 'nin teknik direktörü sabah 9'dan sonra idmana hiçbir futbolcusunun gelmesini istemiyor. O saatten sonra gelen futbolcular da euro üzerinden belirli miktarda ceza ödemek zorunda kalıyor. Toplanan paralar da ay sonunda Fenerbahçe kulübündeki personele dağıtılıyor. Böylece hem oyuncular hem de kulüp personeli daha da motive oluyor. Jorge Jesus'un sadece futbolcularına değil, ekibine hatta kendisine de tavizi yok.


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KİLO ALANA DA CEZA!

Tüm kulüplerde uyguladığı sistemi Fenerbahçe'ye de getiren Portekizli hoca, her fazla kiloya yine Euro üzerinden ceza kesiyor. Toplanan para ile Samandıra çalışanlarına hediye alınıyor. Jesus, disiplinli çalışmanın mükafatını, Süper Lig ve Avrupa maçlarında elde ettiği sonuçlarla şimdilik almış gibi gözüküyor.


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