Fenerbahçe 'nin tecrübeli teknik adamı Jorge Jesus'un adı transfer dedikodularına karışmaya devam ediyor. Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen ve sarı-lacivertlilerde hem taraftarı hem de camiayı kenetleyen Portekizli teknik adamla son olarak Brezilya Milli Takımı ilgilenmişti. İşte detaylar...









RAKİP ARANIYOR

Fenerbahçe, Dünya Kupası için verilen arada şu ana kadar 4 hazırlık maçı oynadı. Jorge Jesus’un öğrencileri, Kadıköy’de Vallecano ve Villarreal’i devirdi. Sarı Lacivertliler, Antalya kampında ise Alanyaspor ile Salernitana’yı yendi. 4’te4 yaparak sezonun ikinci bölümüne hazır olduğunu gösteren Fenerbahçe, bir maç daha ayarlamayı planlıyor. Jorge Jesus’un talebiyle rakip arayışı başladı. Kanarya, ara sonrası ilk resmi maçını ise Türkiye Kupası’nda 20 Aralık’ta İstanbulspor ile karşılaşacak.

SAMET AKAYDIN'DA İMZALAR BEKLENİYOR

Fenerbahçe, Milli savunmacı Samet Akaydın için Adana Demirspor ile prensip anlaşmasına varmıştı. Taraflar, son yapılan görüşmede her konuda el sıkıştı. Sarı-Lacivertliler'in 28 yaşındaki stoper için Akdeniz ekibine 4 milyon Euro bonservis ödeyeceği öğrenildi. Bu ödeme, taksitler halinde yapılacak. Samet'le de 3.5 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

BARIŞ ALICI'YI KARAGÜMRÜK KAPIYOR

Andrea Pirlo'nun transferini gerçekleştirmek üzere olduğu o isim Barış Alıcı. Ali Koç'un başkan seçildikten sonraki ilk transferlerinden olan oyuncu için Fenerbahçe Altınordu'ya 1,5 milyon euro ödemişti.

Süper Lig takımı Fatih Karagümrük, kanat transferi için düğmeye bastı ve listesine Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Barış Alıcı'yı aldı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük transferde atağa geçti. İtalyan teknik adam Pirlo yönetimindeki İstanbul temsilcisi listesine Gençlerbirliği'nde forma giyen Barış Alıcı'yı ekledi.









DÜNYA KUPASI SONRASI TITE AYRILDI

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan'la karşılaşan Brezilya, büyük bir şok yaşamış ve penaltılar sonrası turnuvaya veda etmişti. Sambacılar için turnuvanın sona ermesinin ardından teknik direktör Tite görevini bıraktığını açıklamış ve Brezilya, yeni teknik direktör arayışlarına başlamıştı.

ANCELOTTI SONRASI JESUS

Başta Carlo Ancelotti olmak üzere birçok üst düzey teknik adamın adı Brezilya ile anılırken, bu adaylardan biri de Jorge Jesus olmuştu.

FLAŞ AÇIKLAMA! 'PRENSİPLERİ OLAN BİR ADAMIM'

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yakın çevresine konuşan Jorge Jesus ise "Fenerbahçe'ye 1 yıllık imza attım. Prensipleri olan bir adamım. Sözleşmemin devam ettiği takımları yarı yolda bırakmam. Burada çok seviliyorum ve mutluyum. Hem yönetim hem de taraftar bana güveniyor. Şampiyonluğun en güçlü adayı biziz" ifadelerini kullanmıştı.









YENİ İDDİA! BİR DÜNYA DEVİ DAHA...

Tecrübeli teknik adamın bu açıklamalarına karşın transfer dedikodularının ardı arkası kesilmedi. Yeni iddia ise Portekiz için ortaya atıldı. Portekiz Milli Futbol Takımı'nı 2014 yılından bu yana çalıştıran 68 yaşındaki teknik direktör Fernando Santos, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fas'a yenilince görevini bıraktı.

MOURINHO DA VAR ANCAK...

Portekiz'in bir numaralı adayı Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho olsa da Jorge Jesus'un da listede olduğu ve Portekiz Futbol Federasyonu yetkililerin başarılı çalıştırıcı ile temasa geçeceği iddia edildi. Brezilya'nın ardından Portekiz'in de sarı-lacivertli ekibin hocasına kanca atması F.Bahçe camiasını endişelendirse de 68 yaşındaki teknik adam daha önce yaptığı açıklamalar sarı-lacivertlileri nispeten rahatlattı. Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanması da ihtimaller arasında yer aldı.

MOURINHO GÖRÜŞTÜ ANCAK ANLAŞAMADI

İtalyan Corriere dello Sport'un haberine göre Jose Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes, Portekiz Futbol Federasyonu yöneticileriyle dün Lizbon'da bir araya gelmiş ve bir otelde görüşme gerçekleştirmişti ancak bu zirveden anlaşma çıkmamıştı. 59 yaşındaki ünlü çalıştırıcı, İtalyan gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtsız bırakmıştı. 68 yaşındaki Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezonunda bitiyor. (Sabah)



