Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe 'de yaşanan İsmail Kartal-Jorge Jesus sonrası Sarı-Lacivertliler'de büyük değişim dikkat çekti. Takımın başına geçtiğinden bu yana hemen hemen her futbolcunun performansını artıran Jesus, deneyimli futbolcunun da tarihe geçmesini sağlayabilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin perde arkasındaki kahramanı: Willian Arao

Brezilya Ligi devam ederken Fenerbahçe'ye transfer olan Arao, tüm kulvarlarda şimdiden 51 maçta görev yaptı. Flamengo ile lig devam ederken sarı - lacivertlilere imza atan başarılı oyuncu, tatil yapmadan yeni takımına katıldı. Kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Arao bu maçların tam 39'una da ilk 11'de çıktı. Deneyimli oyuncu bu maçların da 28'inde 90 dakika sahada kaldı. Bir kupa maçında da Flamengo formasıyla 120 dakika mücadele etti. Hem Flamengo hem de Fenerbahçe forması altında sahaya çıktığı 51 maçta altı kez gol atmayı başaran, Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu beş kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'nin averaj başarısı

Bu sezon Lig'de 35 gol atan ve kalesinde 12 gol gören Fenerbahçe, Avrupa'nın en iyi averaja sahip beşinci takımı oldu. Fenerbahçe 'nin başarısı ülke sınırlarını aştı. Sarı lacivertli takım gol yollarındaki performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerini geride bıraktı. 12 maçta 35 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 12 gol gördü. Sarı Lacivertli ekip, hücum ve savunmadaki etkili görüntüsüyle artı 23 averaj elde etti. Sarı lacivertliler böylece, Avrupa'nın 5 büyük liginin yer aldığı değerlendirmede en iyi averaja sahip beşinci takım oldu.









Fenerbahçe seriye bağladı

Süper Lig’in 2022-23 sezonuna teknik direktör Jorge Jesus ile başlayan Fenerbahçe, yoluna emin adımlarla devam ediyor. 13’üncü haftada puanını 29’a çıkaran sarı-lacivertliler, her maça kazanma parolasıyla çıkıyor. Ligin 13’üncü haftasında dün oynanan Sivasspor maçının ilk yarısında her ne kadar istediğini bulamayan Fenerbahçe, dakikalar 48’i gösterdiğinde Batshuayi’nin ikinci sarı kartı görmesiyle 10 kişi kaldı. Rakibe karşı 1 kişi eksik duruma düşmesine karşın mücadeleden kopmayan sarı-lacivertlilerde kazanılan penaltı maçın seyrini değiştirdi. Robin Yalçın’ın Alioski’ye yaptığı müdahaleyle gelen penaltıda Valencia, meşin yuvarlağı ağlara göndererek mücadelenin 1-0 üstünlükle bitmesini sağladı. Mücadelenin hakemi Hüseyin Göçek ise verdiği kararlarla herkesin tepkisini çekti.

Pozisyon vermediler

Fenerbahçe'de Batshuayi, Sivasspor karşısında 48. dakikada kırmızı kart gördü. Sarı-Lacivertliler bu sezon üçüncü kez bir maçta 10 kişi kaldı. Ancak bu kez sonuç farklı oldu. Jesus'un öğrencileri, Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 1 kişi eksik olmasına rağmen Sivasspor'a adeta pozisyon vermeden 90 dakikayı tamamladı. Mücadelenin ardından 'Jesus'un öğrencileri artık 10 kişiyken kaybetmiyor, hatta kazanıyor' yorumları yapıldı.

Rekora 1 kaldı

Sivasspor'a attığı penaltı golüyle Fenerbahçe'nin 1-0 kazanmasını ve ligde galibiyet serisini 5 maça çıkarmasını sağlayan Enner Valencia, teknik direktör Jorge Jesus'un elinde seviye atladı. Ekvadorlu santrfor, takımının zirvede olmasına büyük katkı yaparken, kendi performansıyla da en iyi dönemini geçiriyor. Bu sezon 11 lig maçında 12 gol atan deneyimli oyuncu, şimdiden daha önceki lig kariyerindeki gol sayısını egale etti. 12 yıllık futbolculuk döneminde 2020-21'de Fenerbahçe'de 34 karşılaşmada aynı gol sayısına ulaşan Valencia, 2013-14'te Pachuca forması giyerken 17 müsabakada 12 golle takımını sırtlamıştı.





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Dört gözle Dünya Kupası'nı bekliyor

Fenerbahçe'nin aynı zamanda en skoreri (12 gol-4 asist) olan Valencia, 1 kez daha ağları havalandırması halinde kendini aşacak. 13 gole ulaşacak olan 33 yaşındaki yıldız, Jesus'un tedrisatında sezon ortasında rekor kıracak. 2022 Dünya Kupası'nda ülkesiyle boy gösterecek deneyimli futbolcunun, Fenerbahçe'deki performansını devam ettirerek turnuvaya damga vurması bekleniyor.

Kanarya 10 kişiyle daha fazla koştu

ÜÇ ayda 24 resmi maça çıkan Fenerbahçe son olarak ligde Sivasspor engelini tek golle aştı. 48. dakikada oyundan atılan michy Batshuayi'nin yokluğu bile neredeyse hissedilmedi. Yoğun maratonda yorgunluğun üst düzeyde olmasına rağmen sarı-lacivertlilerin, 10 kişi kaldığı bir müsabakada Sivasspor gibi agresif bir takıma karşı golü bulup kazanması takdir topladı. Batshuayi'nin atılmasının ardından yaklaşık 50 dakika bir kişi eksik oynayan Fenerbahçe'nin koşu mesafesinin 108.3 km, Sivas'ın ise 107.2 km olması dikkat çekti.

Krallığa hiç yabancı değil

Gol krallığı yarışında 12 golle ilk sırada bulunan Enner Valencia, en yakın rakibi Haji Wright'a (9) üç fark attı. Kariyerinde daha önce 3 kez bu tacı takan 33 yaşındaki futbolcu, 2018-19'da Tigres formasıyla, 2013-14'te Pachuca ile ve 2012-13'te Emelec'te bu sevince ulaşmayı başardı. (Sabah)







