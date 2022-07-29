Yaklaşık 4 sene önce Fenerbahçe , Benfica ile Devler Ligi'nde eşleşmişti. İş bitirici etkili bir santrfor, tıpkı Dinamo Kiev maçlarında olduğu gibi yine en kritik maçlara yetişmemişti! Aradan yıllar geçti ama edinilen tecrübelere rağmen sonuç bir kez daha hayal kırıklığı oldu.

Fenerbahçe'de, Şampiyonlar Ligi'ne katılma rüyası Dinamo Kiev'e 0-0'ın rövanşında 2-1 kaybedilmesinin ardından sona erdi. 4 sene önce göreve gelen yönetimin daha ilk başta yaptığı hatalar, bir kez daha tekrarlandı. 2018-2019 sezonunda Kanarya'nın rakibi Devler Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz ekibi Benfica'ydı. Teknik direktör Phillip Cocu'nun önderliğindeki Sarı- Lacivertliler, o dönem de forvet transferini bu kritik maçlara yetiştiremedi. İlk maçı 1-0 kaybeden, Kadıköy'de rövanşta 1-1 berabere kalan Kanarya'da her iki mücadelede de hücumda tek forvet olarak Alper Potuk forma giydi. Aradan geçen yıllara rağmen gerekli dersler alınmamış olacak ki, Kiev eşleşmesinde de benzer senaryolar yaşandı. Emre Mor, Bruma ve Lincoln gibi kanat özellikli isimler alındılar ama sonuca büyük etki yapamadılar.

İki maçta da sahadaydı

Hazır olmadığı her halinden belli olan forvet Joshua King ise Ukrayna ekibine karşı zar zor ayakta kaldı. King, buna

rağmen iki maçta da 11'de oynatıldı. Arao, Brezilya Ligi'nden geldi ve bir anda kendisini takımın kilit isimlerinden biri olarak buldu, ancak sahada nefes alacak hali kalmadı.

Kim gitti, Pedro geç geldi

Polonya'daki ilk maç öncesi savunmanın adeta kalbi olan Kim Min- Jae, transfer süreci sebebiyle takımdan ayrıldı. En azından Kim, bu Kiev eşleşmesi sonrası gitseydi, belki de Kupa 1 macerası sürüyor olacaktı. Maça saatler kala Cagliari'den Joao Pedro alındı ama listeye yetiştirilemediği için oynayamadı. Pedro, önceki gün mücadelede sadece taraftarları selamlayıp, maçı tribünden takip etti. Penaltı ustası olan 30 yaşındaki yıldız, Valencia'nın yerine o penaltı atışını kolaylıkla gole çevirebilirdi.

Jorge Jesus da tercihleriyle sınıfta kaldı... Kontrolsüz oynayan İsmail Yüksek'i sarı kartı olmasına rağmen çıkarmayan Portekizli hoca, takım 10 kişiyken de müdahale yapmakta gecikti King-Crespo deşikliği için adeta golün yenmesini bekleyen Jesus, Emre Mor'u ikinci yarıda sokup, 78. dakikada çıkardı. Arda Güler'e ise 1 dakika bile şans vermemesi şaşkınlık yarattı Maçın başından itibaren tempolu oyun oynatan tecrübeli çalıştırıcı, uzatmalarda ise Lucescu'nun tuzağına düştü. 1 kişi eksik Fenerbahçe'nin enerjisi tamamen biterken, tur bağıra bağıra gitti.