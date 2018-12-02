Fenerbahçe'de Jardim sesleri!

Portekizli hoca, Ekim 2018'de Monaco ile yollarını ayırdıktan sonra takım çalıştırmadı. 44 yaşındaki Jardim'in Fenerbahçe'nin maç görüntülerini izlediği ve sarı-lacivertli yönetime takımdaki eksikler hakkında rapor verdiği ileri sürüldü.

02 Aralık 2018, Pazar 07:30
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Fenerbahçe'de Jardim sesleri!

Sözcü Gazetesi'nden İrfan Yirmibeş'in haberine göre; tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan, Phillip Cocu'nun ardından Erwin Koeman'la da istikrarsız sonuçlar alan Fenerbahçe'de devre arasında takımın yeni bir teknik direktöre emanet edilmesi gündemde. Sarı-lacivertli taraftarlar `Ersun Yanal' dese de Ali Koç başkanliğındaki yönetimin yabancı bir isimden yana olduğu belirtiliyor. Bu isimlerden biri, sezon öncesi yaz aylarında da gündeme gelen Leonardo Jardim.

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Venezuela doğumlu Portekizli teknik adam, Ekim 2018'de Monaco ile yollarını ayırdıktan sonra takım çalıştırmadı. 2017'de Monaco'yu genç oyuncularla ve hücum futbolu oynatarak lig şampiyonu yapan 44 yaşındaki Jardim'in Fenerbahçe'nin maç görüntülerini izlediği ve sarı-lacivertli yönetime takımdaki eksikler hakkında rapor verdiği ileri sürüldü. Leonardo Jardim, Braga, Sporting ve Olympiakos'u da çalıştırmıştı.

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