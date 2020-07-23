Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, yeni bir yapılanma adına transfer çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir isim gündeme geldi. Fenerbahçe'nin eski oyuncularından James Gist'i kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Jonathan Garcia'nın haberine göre 4 numara pozisyonu için arayışlarda bulunan Fenerbahçe Beko'nun, serbest oyuncu konumundaki James Gist'i geri getirmek istediği aktarıldı.

Babasının İncirlik Üssü'nde görev yaptığı dönemde dünyaya gelen Adana doğumlu oyuncu, 2011-12 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti. Sonrasında Malaga, Panathinaikos formaları giyen 33 yaşındaki oyuncu, son olarak Kızılyıldız'da oynamıştı.