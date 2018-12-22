Galatasaray maçında Belhanda'ya attığı tokatla gündem olan Brezilyalı Jailson, bu hareketi sonrasında 8 maç ceza almıştı. Brezilyalı oyuncu pazartesi günü Antalya maçında da forma giymeyerek cezasını tamamlayacak. Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'nin ilk resmi maçı olan Ümraniye kupa maçında görev yapabilecek.

YANAL'DAN MESAJ!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Türkiye Kupası'ndaki Giresunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Savunma takımca yapılan bir olgudur. Savunmamız kötü derken, bunu takım halinde yaptığımız savunma kötü anlamında söylüyorum" diyerek hücum oyuncularına göndermede bulundu. Tecrübeli çalıştırıcının özellikle takım savunmasının düzelmesi adına antrenmanlarda özel program uygulayacağı, tüm futbolculara bu anlamda mental desteğin de sağlanacağı gelen bilgiler arasında.