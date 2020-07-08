Sarı-Lacivertliler'de asıl mevkiisi orta saha olan Jailson, Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısına damgasını ilginç bir şekilde vurdu. Cezalı Serdar Aziz'in yerine daha önce birçok kritik hataya imzasını attığı stoper pozisyonunda Falette ile birlikte sahne alan Jailson, henüz 9. dakikada Gençler'in sağdan gelen ortasında topa müdahale edemedi ve Stancu, net bir gol fırsatından kötü bir şekilde yararlanamadı. 16. dakikakada Soner'e faul yapıp sarı kart gören Brezilyalı futbolcu için Kanarya'nın teknik ekibi hemen harekete geçti ve 20. dakikada Luiz Gustavo beklentilerinin aksine Ozan Tufan'ı 10 numara pozisyonundan savunmanın göbeğine çekti.

Adeta yüzü güldü...

Bu sırada Emre Belözoğlu hemen ısınmaya başladı. Ozan'dan boşalan forvet arkasına da Jailson geçti! Futbol tarihinin sıradışı hamlelerinden birini yapan Kanarya'da Jailson, stoperden öne geçtiği için adeta yüzü güldü. Jailson, ikinci yarının başında ise yerini kaptan Emre'ye bıraktı ve 90 dakikanın kalan kısmını tribünden takip etti.







