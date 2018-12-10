Fenerbahçe'de izin iptal edilmedi

Süper Lig'de 15. haftada Akhisar deplasmanında mağlup olan ve oynanan futbolla adeta taraftarını kahreden Fenerbahçe'de futbolculara verilen bir günlük iznin iptal edilmediği öğrenildi.

10 Aralık 2018, Pazartesi 12:31 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'de izin iptal edilmedi

Fenerbahçe'de Akhisar karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet baştan başkan Ali Koç ve yöneticiler olmak üzere Sarı Lacivertlileri adeta çılgına çevirmişti. Koç takıma, İstanbul'a otobüsle dönme cezası verirken dün gece iddia edilen haberler arasında pazartesi yani bugün olması gereken iznin iptal edildiği de vardı.

"Dinlenin, kafanızı toplayın, öyle gelin"

Fanatik'in ulaştığı bilgilere göre ise bugünkü izin yönetim tarafından iptal edilmedi ve futbolculara "Dinlenin, kafanızı toparlayın, öyle gelin" denildi. Gece saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne ulaşan kafilede, evleri uzak olan futbolcular tesislerde kaldı.

"Ali Koç tesislere gelecek"

Sarı Lacivertlilerde perşembe günü oynanacak olan Spartak Trnava maçı hazırlıkları yarından itibaren başlayacak. Takım çarşamba günü erkenden Slovakya'ya hareket edecek. Başkan Ali Koç'un da yarın takımla bir toplantı yapması bekleniyor.

Fanatik Özel / Yusuf Dursun

Haberin fotoğrafları için tıklayınFenerbahçe'de ikinci otobüs vakası!

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.