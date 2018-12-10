Fenerbahçe'de Akhisar karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet baştan başkan Ali Koç ve yöneticiler olmak üzere Sarı Lacivertlileri adeta çılgına çevirmişti. Koç takıma, İstanbul'a otobüsle dönme cezası verirken dün gece iddia edilen haberler arasında pazartesi yani bugün olması gereken iznin iptal edildiği de vardı.

"Dinlenin, kafanızı toplayın, öyle gelin"

Fanatik'in ulaştığı bilgilere göre ise bugünkü izin yönetim tarafından iptal edilmedi ve futbolculara "Dinlenin, kafanızı toparlayın, öyle gelin" denildi. Gece saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne ulaşan kafilede, evleri uzak olan futbolcular tesislerde kaldı.

"Ali Koç tesislere gelecek"

Sarı Lacivertlilerde perşembe günü oynanacak olan Spartak Trnava maçı hazırlıkları yarından itibaren başlayacak. Takım çarşamba günü erkenden Slovakya'ya hareket edecek. Başkan Ali Koç'un da yarın takımla bir toplantı yapması bekleniyor.

Fanatik Özel / Yusuf Dursun

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