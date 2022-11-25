2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada 12 gün izin yapan Fenerbahçe 'de futbolcular, bugün akşam saatlerinde bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarına start verdi. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ve ısınmayla başladı. Daha sonra futbolcular, antrenmanın basına açık olan son bölümünde ise pas istasyon çalışması gerçekleştirdi.





Sarı-lacivertlilerde Attila Szalai ve Altay Bayındır’a milli takımlarda görev aldıklarından dolayı iki gün izin verilirken, tedavisi devam eden Luan Peres takımdan ayrı düz koşu yaptı. Peres dışındaki tüm futbolcular takımla birlikte çalışmalara katılırken, Valencia ve Batshuayi de Dünya Kupası’nda görev yaptıkları için idmanda yer almadı.

Öte yandan teknik heyet ve futbolcular, antrenman öncesi 'Kadına Şiddete Sıfır Tolerans' yazılı pankartla poz verdi.

İSTANBUL (İHA)