ZİRAAT Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Ümraniye'ye 1-0 yenilerek turu riske sokan Fenerbahçe'de taraftarlar adeta isyan bayrağını çekti. Alınan sonuçtan çok ortaya konun futbol herkesi büyük hayal kırıklığına uğrattı.

2. YARI BAŞLADI TRANSFER YOK!

Sarı-Lacivertli taraftarlar "Futbol ortada. 3 transfer yapılacak deniyor ama hala ortada bir şey yok. Bu oyuncular ne zaman alınacak, alındıktan sonra ne zaman takıma uyum sağlayacak" dediler.

TEK HAREKETTE DAĞILIYORUZ

Sanal alemde takımı ve yönetimi topa tutan taraftarlar şu ifadeleri kullandılar: Forvetive orta sahayı bırakın, savunma oyuncuları bile tek harekette çalım yiyor. Rakibin tek hamlesi takımın dengesini bozuyor.

YÖNETİM DE SINIFTA KALDI...

Göstere göstere gol yiyoruz, tesadüfen gol atıyoruz. 3 gol atsak galibiyetin garantisi yok. Slimani'yi ıslıklamak doğru değil. Ama o da gol atacak gibi durmuyor. Takımın golcüsü yok. Yönetim sınıfta kaldı.

Kaynak: Takvim