Fenerbahçe, Akhisar’a 3-0 kaybederek düşme hattına geriledi. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Sarı- Lacivertliler’de ortalık iyice karıştı. Başkan Ali Koç, yenilginin ardından takıma İstanbul’a otobüsle dönme cezası verdi.

4 saatte gittiler

Bunun üzerine sportif direktör Damien Comolli ve teknik patron Erwin Koeman’ın da içerisinde bulunduğu takım otobüsü, yaklaşık 4 saatlik bir yolculuğun ardından Samandıra’ya vardı. Ancak başkanın verdiği bu ceza, özellikle yabancı futbolcuları çileden çıkarttı. Ne olursa olsun böyle bir muameleyi hak etmediklerini savunan yabancı yıldızlar, “Bu kötü tablonun tek sorumlusu biz miyiz? Bir sonraki yenilgide cezamız ne olacak! Her maça bunu düşünerek mi çıkalım?” sözleriyle tepkilerini ortaya koydu.

Ayrılık kararı!

İddiaya göre Skrtel, Benzia, Neustadter gibi isimler; ara transfer döneminde takımdan ayrılma kararı aldı. Bu nedenle menacerlerini İstanbul’a çağırdı. Yerli futbolcuların ise ‘otobüs cezası’ karşısında sessiz kaldıkları kaydedildi.

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