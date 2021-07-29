Fenerbahçe 'de geçen sezon Emre Belözoğlu’nun özel olarak transfer ettirdiği İsmail Yüksek, Vitor Pereira tarafından beğenilmemiş ve Topuk Yaylası kampından gönderilmişti. Yine geçen sene transfer edilen Barış Sungur ile altyapıdan yetişen Oğuz Kağan Güçtekin de kadroda düşünülmüyor. Yönetim, 3 genç oyuncu için kulüp arayışına başladı. Sarı- Lacivertliler, bu futbolcuları kiralık olarak göndermeyi planlıyor.