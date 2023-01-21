Jorge Jesus’un Fenerbahçe ’nin başına geçişi İsmail Yüksek için bir peri masalının başlangıcı oldu... O güne dek adeta ‘yok sayılan’ ve hangi takıma kiralanacağı konusunda tahminler yapılan genç futbolcu, Jesus’un kendisine verdiği forma şansları iyi değerlendirince kısa sürede takımın vazgeçilmez isimleri arasına girdi.









Tıpkı soyadı gibi ‘yüksek’ten uçmaya başladı. A Milli Takım ’a dek uzanan müthiş yükseliş piyasa değerine de yansıdı. Çok değil, geçtiğimiz haziran ayında 350 bin Euro olan değeri tam 13.7 kat artarak 4 milyon 800 bin Euro’ya çıktı. Başta Milan olmak üzere çok sayıda Avrupa kulübünün İsmail’i takip listesine alması Fenerbahçe yönetimini harekete geçirdi.

2020 yılında ilk geldiğinde yılda 250 bin TL'ye anlaşmıştı

2020 yılında ilk geldiğinde yılda 250 bin TL’den 5 yıllık imza atan 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yeniden masaya oturularak rekor miktarda zam karşılığında yeni sözleşme imzalandı. Normalde Haziran 2025’te bitecek mukavelesi Haziran 2027’ye uzatılan İsmail Yüksek bundan böyle sezon başına 10 milyon TL garanti ücret ve 2 milyon TL de bonus alacak.

Bonuslarla birlikte maaşına 48 kat zam yapılan genç futbolcu, dün yeni sözleşmeye imza attı. İmzanın ardından duygularını dile getiren İsmail, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek, “Hayatımın en güzel günlerinden biri. Hayatımda attığım en güzel imzalardan ikincisi. İlki de buraya attığım ilk imzaydı” dedi.





Bu sözleşmeden sonra hedefler benim için daha da zorlaştı

Fenerbahçe yönetiminin kendisine duyduğu güvenin karşılığını vermek için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade eden İsmail, “Fenerbahçe’yle buluştuğum ilk günü hiç unutamayacağım. Çok mutluydum. Çocuksu bir heyecanım vardı, şu anda da aynı heyecanı hissediyorum. Hayalimdi. Bu sözleşmeden sonra hedefler benim için daha da zorlaştı. Attığım bu imzanın karşılığını sahada en iyi şekilde vermem gerekiyor. Bunun için daha da çok çalışmam lazım. Hocama da sezon başında bana güvendiği ve bu formayla şans verdiği için çok teşekkür ederim“ ifadelerini kullandı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 18 resmi maçta görev alan İsmail Yüksek, 1 gol attı, 1 de asist yaptı.





Baki: Hikaye şu ana kadar güzeldi, bundan sonra daha da güzel olacak

İsmail Yüksek için Ülker Stadı’nda gerçekleştirilen imza töreninde hazır bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, ise şunları söyledi: “Bizim için özel bir gün. Kendisini alt ligde keşfettiğimiz zaman pandemi dönemiydi. Dolayısıyla İsmail’in hak ettiği açıklamayı o gün yapamadık. O günden bugüne çok şey değişti. Kiralık gitti, maç ritmi kazandı, tempo kazandı ve Fenerbahçe’sine geri döndü. Fenerbahçe’deki bu sezonunda milli takım oyuncusu oldu ve golünü de attı. Sözleşmesi yenilendi. Çok güzel bir hikaye. Benim için de duygusal bir transfer . Hikaye şu ana kadar güzel geldi daha da güzel olacağını ümit ediyoruz. Fenerbahçe’nin forma ağırlığını, anlamını ve tarihini bilen pırıl pırıl genç futbolcumuz. Allah futbolcu şansı versin.”