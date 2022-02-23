İsmail Kartal ikinci dönemini yaşadığı Fenerbahçe ’de teknik direktörlük kariyerinin en ilginç süreciyle karşılaştı. 12 Ocak 2022 tarihinde göreve resmen başlayan Kartal, bugüne kadar 40 günlük süreçte her şeyi yaşadı. Özellikle arka arkaya gelen şanssızlıklar deneyimli teknik direktörü epeyce zorladı. Ancak 60 yaşındaki çalıştırıcı bu zorlu sürece rağmen olumlu işler yapmaya da çaba gösterdi.

İşte İsmail Kartal’ın adeta 40 ay gibi geçen 40 günlük yoğun süreci:

Son 3.5 senede 63 transfer gerçekleştiren Başkan Ali Koç, İsmail Kartal’ın sol bek ve forvet istemesine rağmen bir hamle yapamadı. Koç’un bir transfer dönemi ilk kez takviyesiz geçti.

Antalya kampına gidilirken as oyuncular milli takım, koronavirüs ve sakatlık nedeniyle kampa katılamadı. Mesut Özil, İrfan Can, Novak, Szalai, Kim, Rossi, Valencia gibi isimler kampta yoktu.

Novak’ın sakatlanmasıyla sol bekte sorun yaşayan İsmail Kartal, önce Ferdi Kadıoğlu’nu oynattı ardından 19 yaşındaki Çağtay’ı ilk kez 11’de görevlendirdi.

Takımın gelecek vaat eden yıldızı 16 yaşındaki Arda Güler, Fenerbahçe’de ilk kez 11’de şans buldu, İsmail Kartal’ın desteği alkış topladı.

Vitor Pereira döneminde yıldızlaşan Ferdi Kadıoğlu, İsmail Kartal’la da formunu artırarak sürdürdü. Kartal ayrıca bu sezon ilk kez Giresunspor ve Slavia Prag’la oynanan üst üste iki maçta aynı 11’i kullandı. (Skorer)



