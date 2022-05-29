Fenerbahçe 'de tüm umutların azaldığı bir dönemde göreve gelen ve Süper Lig 'de sezonun ikinci yarısında takımı adeta yeniden ayağa kaldıran teknik direktör İsmail Kartal, performansıyla büyük alkış toplamıştı.

Sarı- Lacivertliler'in sezonu ikinci bitirmesinde başrolü oynayan Kartal, artık yönetimin hoca konusundaki kesin kararını beklemeye başladı. Camiada deneyimli çalıştırıcıyla göreve devam edilmesini isteyenlerin sayısı bir hayli fazla. Kartal, sezon bittikten sonra takımla ilgili raporunu yönetime sundu ve ekibiyle birlikte göreve devam edecekmiş gibi gelecek dönem için tüm hazırlıklarını yaptı.