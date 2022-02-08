İsmail Kartal göreve geldikten sonra taraftara mesaj göndermiş "Beni sevdiklerini biliyorum ama benden çok oyuncuları sevsinler. Beni protesto edin, oyunculara yönelik davranışlarda bulunmayın” ifadelerini kullanmıştı. 12. adamın desteğinin önemine her fırsatta değinen 60 yaşındaki çalıştırıcı, kupadaki kritik Kayserispor maçı öncesi yine Sarı-Lacivertliler’e seslendi. Kartal, “Kayserispor ile telafisi olmayan bir maç oynayacağız. Kupada alınacak her galibiyet bize turu getirecek ve hedefimize ulaşmamızı sağlayacak. Taraftarımıza sesleniyorum, biliyorum sizleri çok üzüyoruz. Bu gidişatı tersine çevirmek için çok çalıştığımızdan emin olun. Bunu başarmak için desteğinize ihtiyacımız var” dedi.

‘Son düdüğe kadar...’

Başarılı çalıştırıcı, eninde sonunda büyük bir patlama yapacaklarını söyleyerek, “Bu formaya gönül veren herkesi tribünlere bekliyorum. Tek isteğim, ilk düdükten son düdüğe kadar sahada mücadele veren oyuncularımızın arkasında olmanız, onları desteklemeniz. Siz olmadan başarılı olamayız. Kayserispor karşısında desteğinize çok ihtiyacımız var” diye konuştu.

Yusuf Dursun