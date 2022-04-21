Fenerbahçe ’de gözler, yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçına çevrildi. Bu karşılaşmanın taktik provaları dün başlarken, İsmail Kartal öğrencilerine bir dizi uyarılarda bulundu. Kartal, Göztepe örneğini vererek, “Ligin en formsuz takımı olmalarına rağmen, üstelik 40 bin taraftarımızın önünde bizi zorladılar. 2-0 kazanmış olsak da oyun olarak isteklerimizi sahaya yansıtamadık. Şimdi çok daha dirençli bir rakiple karşılaşacağız” ifadelerini kullandı.

‘Onlar için altın değerinde’

Başarılı teknik adam, “Ligde artık son dönemece girildi. Özellikle ateş hattındaki takımlar için her maç, her puan altın değerinde. Rizespor da lige tutunmak adına artık son kozlarını oynuyor. Diğer takımların alacakları sonuca göre bu hafta düşme tehlikeleri bile var. Bu nedenle taraftar desteklerini arkalarına alıp bize karşı çok iyi bir şekilde mücadele edeceklerinden eminim” dedi.

‘Kayba tahammülümüz yok’

İsmail Kartal, “90 dakika boyunca üst düzey bir performans sergileyip, bir an olsun motivasyon kaybı yaşamadan oynamamız gerek. 2.’lik hedefi doğrultusunda çok iyi bir noktaya geldik ancak bizim de puan kaybına tahammülümüz yok. Kazanıp yola devam etmeliyiz” diyerek sözlerini noktaladı.