Jesus haberi gündeme bomba gibi düşerken, İsmail Kartal öğrencilerini bu gündemin dışında tutup yarınki Gaziantep maçına hazırlamaya çalışıyor. Tecrübeli teknik adam takıma yaptığı konuşmada, “Biz sadece işimize bakalım. Çok iyi bir seri yakaladık. Her şeyi yoluna koyduk. Gaziantep karşısında da kazanalım, Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağımız zorlu derbi öncesi hata yapmayalım. Ayrıca tribünleri dolduracak olan taraftarımızı yine mutlu edelim” ifadelerini kullandı.