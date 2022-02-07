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Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Vitor Pereira'yı yakalayamadı

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, takımının başında çıktığı 4 maçta kenardan yaptığı hamlelerle sınıfı geçemedi. Pereira kulübeden 2 gol-2 asist çıkarıp 3 puan almıştı.

07 Şubat 2022, Pazartesi 07:45 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Vitor Pereira'yı yakalayamadı

Fenerbahçe 'de Pereira'dan sonra teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmail Kartal kenardan yaptığı hamlelerle sınıfta kaldı... 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet ile 5 puan alabilen Kartal, kadro genişliğine rağmen kulübeden oyuna soktuğu 20 futbolcudan da skora katkı alamadı. En çok 2'şer kezle Pelkas, Valencia ve Nazım'a şans veren Kartal, hiçbirinden beklediği verimi sağlayamadı. 

Başarısız sonuçlar aldığı gerekçesiyle gönderilen Pereira, ilk 4 karşılaşmasında 3 galibiyet-1 beraberlik alarak 10 puan toplarken, kulübeden de yararlandı. 18 değişiklik gerçekleştirirken sonradan oyuna girenlerle Antalya maçında 2 gol-2 asistle oyunu çevirip 3 puanı aldı. Geçici olarak görevde kalan Zeki Göle ise üç maçta kulübeden 1 gol-1 asistlik katkı sağlamıştı.

Sabah


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