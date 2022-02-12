Fenerbahçe , son 3 resmi maçta sadece 1 kez gol sevinci yaşadı. Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci’nin sakatlıkları, hücumda yaşanan sıkıntının artmasına neden oldu. İsmail Kartal, zorlu Giresun deplasmanı öncesi Enner Valencia ile özel bir görüşme yaptı. Kartal, gol yollarında yaşadıkları soruna dikkat çekerek, “Bunu aşmamız için senin yapacakların çok önemli. Mesut ve İrfan gibi üretken oyuncularımız yok. Bu da senin sorumluluğunu daha da artırıyor. Giresun maçında sadece golcülük özelliğini değil, hücum hattını organize edecek liderliği de göstermeni istiyorum. Senin kalitene ve tecrübene çok ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Enner Valencia da hocasına, bu güveni boşa çıkarmamak için elinden geleni yapacağının sözünü verdi.

Sakatlıklar etkiledi

Tecrübeli oyuncu, bu sezon sakatlıklardan çok çekti. Bu nedenle bir türlü form yakalayamadı. Valencia, ligde 7, Avrupa’da ise 4 maç kaçırdı. Aslında sezona iyi bir giriş yapan yıldız futbolcu, Avrupa Ligi ön eleme turunda Helsinki deplasmanında hat-trick yapmış, ligde ise 2. haftadaki Antalya ve 3. haftadaki Altay maçlarında peş peşe gol sevinci yaşamıştı. Ancak Valencia sakatlıklar sonrası toparlanamadı. Deneyimli golcü, ligde sadece 3 kez gol sevinci yaşadı.

Yusuf Dursun