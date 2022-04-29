İsmail Kartal geldi, Fenerbahçe şenlendi... Vitor Pereira yönetiminde şampiyonluk yarışına erkenden havlu atan Sarı-Lacivertliler çareyi İsmail hoca da bulmuş, tecrübeli çalıştırıcıdan sezon sonuna kadar takımı en güvenli şekilde limana yanaştırması istenmişti.

Son 10 maç 9 galibiyet 1 beraberlik!

Sezon sonuna kadar takımın başına geçen İsmail Kartal aldığı galibiyetlerle Fenerbahçe'yi yeniden havaya sokmuş ve camiayı adeta yeniden birleştirmişti. Tüm bunlara rağmen Başkan Ali Koç'un Jöachim Löw ve Jorge Jesus'la görüşmesini sorun etmeyen ve tamamen işine odaklanan deneyimli hoca, Gaziantep FK engelini de aşmayı başardı. UEFA Konferans Ligi'ndeki Slavia Prag yenilgisi sonrasında mağlubiyet yaşamayan (Son 10 resmi maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik) İsmail Kartal'ın Fenerbahçesi ligde çıktığı son 7 maçı da kazanarak hanesine 21 puan yazdırdı.

'İsmail Kartal'la devam edin'

Öte yandan Kartal, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 18 resmi maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak, Sarı-Lacivertliler'e müthiş bir ivme kazandırdı. Başarılı hocanın bu performansı sonrasında camiada 'Yeni macera aramayın, yeni sezonda da İsmail Kartal'la devam edin' yorumları yapılmaya başlandı.







