Fenerbahçe , UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayan maçta İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani düdük çaldı. Mariani'nin yardımcılıklarını ise yine aynı ülkeden Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kariyerinde ilk Avrupa maçına Slavia Prag karşısında çıktı. Sarı Lacivertli ekip ile daha önce antrenör olarak Avrupa'da birçok deneyim yaşayan Kartal, ilk kez teknik direktör olarak heyecan yaşadı.







