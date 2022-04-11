21. haftada 5. sırada aldığı takıma adeta seviye atlatan tecrübeli hoca, son 8 haftada rakamları alt-üst etti. Giresunspor galibiyetiyle başlayan seride, Sarı-Lacivertliler tam 22 puanı hanesine yazdırdı, toplamda 27 puan aldı. Fenerbahçe , müthiş seriyle ligde 2. sırayı Konyaspor 'dan kaptı. Müthiş karnesine dün akşam Galatasaray zaferini de ekleyen İsmail Kartal, Fenerbahçe’nin Kadıköy’deki 5 senelik hasretine son verdi. Coşkulu taraftarının önünde ezeli rakibini deviren Sarı Lacivertliler, sezonun en önemli maçlarından birini kazandı.

Rakiplerini solladı

İsmail Kartal Fenerbahçe’de teknik adamlık görevine geldikten sonra Süper Lig’de en fazla puan toplayan takım Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertliler tecrübeli hocasıyla tam 27 puanı hanesine yazdırırken, tüm rakiplerini solladı.