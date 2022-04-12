Tüm camiada ‘İsmail Kartal daha erken gelseydi takım şu anda şampiyonluk yarışı veriyordu’ ifadeleri öne çıkıyor. Şu anda lider Trabzonspor ’un 13 puan gerisinde olan Fenerbahçe ’de özellikle Vitor Pereira’nın gidiş süreci çok uzamıştı.

Pişmanlık yaratıyor

Portekizli teknik direktöre fazla sabredildiği ve gittikten sonra yaşanan geçiş sürecinin uzun olduğu vurgulanıyor. İlk etapta düşünülen Joachim Löw gibi yabancı hocaların devre arasında gelmeyi kabul etmemesinin de bu süreci uzattığı belirtiliyor. Bu nedenle İsmail Kartal’ın daha erken gelmemesi ciddi bir pişmanlık yaratıyor. Galatasaray galibiyetiyle oluşan tablonun ardından ‘Ya daha erken gelseydi’ sözleri konuşuluyor. (Skorer)