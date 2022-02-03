İsmail Kartal milli araya kadar Fenerbahçe 'nin başında çıktığı 3 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik aldı. Arada Belek'te kamp yapan Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör İsmail Kartal yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Deneyimli teknik adamın Başakşehir maçı öncesi planları hazır. Taraftarı önünde 3 puan için sahaya çıkacak olan Sarı Lacivertliler'in hocası, oyuncularıyla yaptığı toplantıda en büyük desteği taraftardan göreceklerine işaret etti.

'Bizi tanıyan hocaları var'

"Onlar bizim itici gücümüz olacak" diyen Kartal, takım olarak tam arada çalışamasalar da Belek kampının iyi bir rehabilitasyon süreci olduğunu söyledi. Kartal şöyle devam etti, "Hem yaralarımızı sardık, hem de moral motivasyon olarak takımımızı belli bir seviyeye taşıdık. Teknik heyet olarak Başakşehir maçını kafamızda çözdük, gerekenleri anlattık. Rakibin de hedefleri ve Fenerbahçe'yi yakından tanıyan bir hocası var. Her şeye saha ve seyirci avantajımızı kullanıp, sahadan başımız dik ayrılmak istiyoruz."







