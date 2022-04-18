Fenerbahçe , İsmail Kartal’la ışığı gördü. Vitor Pereira döneminde saç baş yolan sarı lacivertliler artık yarınlara umutla bakıyor. Takım her anlamda daha iyi görüntü sergiliyor. Portekizli ile 17 maçta 28 puan toplayan Fenerbahçe’nin 1.64’lük ortalaması Kartal’la 2.30 çıktı. Pereira’nın gol ortalaması 1.64 iken İsmail Hoca, 2.0’ı yakaladı. Kartal, gol yeme istatistiğini ise 0.77’den 0.76’ya çekti. Rakamların değişimindeki sır ise oturan kadro, artan oyuncu performansları.

GÖNÜLLERE GİRDİ

Artık sahaya çıkan on biri belli olan Fenerbahçe’de özellikler stoper ve ön libero ikililerin sabitlenmesi takımı ayağa kaldırdı. Pereira ile ortalama 112-114 km arasında koşan takı,m Kartal ile 116-117 km’ye çıkarken, takımın 125 km’yi gördüğü maçlar oldu. En kritik nokta ise forma adaleti. Hocanın takımı isimlere değil performansa göre kurması rekabeti körüklerken Fenerbahçe âdeta sınıf atladı. Şimdi merak edilen Joachim Löw hayali kuran yönetimin Kartal’la ilgili nasıl bir plan yapacağı. (Türkiye)