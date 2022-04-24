Fenerbahçe , teknik direktörü İsmail Kartal'la birlikte coşmaya devam ediyor... Sezona Vitor Pereira ile başlayan ancak aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Sarı-Lacivertliler, Portekizli çalıştırıcıyla Süper Lig'de 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 1.65 puan ortalaması tutturdu. Pereira sonrası yeni hoca ararken Zeki Murat Göle takımı devraldı. O da 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 1.33 ortalama ile mücadele etti. Sonrasında Kartal'ın takımın başına geçmesiyle Kanarya üzerindeki kara bulutlar kısa sürede dağıldı.

Tek mağlubiyeti var...

Kartal öncesi 32 puanla 5. sırada yer alan Fener, onunla birlikte çıktığı 14 lig sınavında 10 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyetle (0-1 Başakşehir) 33 puan toplayarak 2.36 puan ortalaması yakaladı. 65 puanla uzun süredir ikincilik koltuğunda oturan, 61 puanlı Konyaspor 'u (1 maçı eksik) geçerek Şampiyonlar Ligi bileti anlamına gelen ikincilik biletini kapan Fenerbahçe, Rizespor 'u 6-0 yenerek üst üste 6. galibiyetini yaşarken, 10 maçlık (9 galibiyet, 1 beraberlik) bir namağlup serisi de elde etti.

Yusuf Dursun