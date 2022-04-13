Fenerbahçe 'de başarılı bir performans sergileyen ve yenilmezlik serisine Galatasaray 'ı da ekleyen teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği merak konusu... 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak ikincilik hedefine ulaşan Kartal'ın, gelecek sezon akıbetinin ne olacağı belirsiz. Yardımcı antrenör olmayacak 60 yaşındaki isim için birçok senaryo var. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibi, İsmail Kartal'a teknik heyet dışında bir departmanda görev teklif ederek, bünye içerisinde tutmayı düşünüyor.

Altyapı Koordinatörlüğü veya Futbol Direktörlüğü

Kartal'a, Altyapı Koordinatörlüğü veya Futbol Direktörlüğü gibi pozisyonların önerilmesi ihtimali masada duruyor. Kartal ile F.Bahçe arasındaki birlikteliğin son hali sezon sonunda Koç ile yapılacak görüşmenin ardından netleşecek. Ancak Fenerbahçe, Löw ve Jesus başta olmak üzere birçok yabancı hocayla temas halinde. Son olarak Portekiz basını, F.Bahçe'nin Jesus'a 3 milyon Euro önerdiğini ancak tecrübeli çalıştırıcının 5 milyon Euro istediğini belirtti.

Başkan ikna turlarında

Tecrübeli hoca, başkan ile yapacağı görüşmede antrenman performansları ve gelecek sezon için transferde yapılması gerekenler dahil olmak üzere geniş bir rapor sunacak. Taraflarca dillendirilmese de teknik direktörlük pozisyonu dışında İsmail Kartal'ın gelecek sezon Fenerbahçe'de devam etme ihtimali neredeyse yok. Ali Koç yapacağı görüşmeyle hocayı ikna edeceğine inansa da Kartal cephesi "Fenerbahçe devam etmezse, hoca başka bir Süper Lig takımında teknik direktörlük yapmaya devam edecektir" görüşünde.

Sabah







