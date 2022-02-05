Fenerbahçe 'de bu sezon işler hiç de iyi gitmiyor. Kadıköy'de 1-0 kaybedilen ve zirve yarışında liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor 'un tam 20 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de taraftarlar, futbolcular ve yönetimi hedef aldı.

'Söylesene başkan, ne oldu sözlerin?'

61. dakikada Berkay Özcan'ın golü sonrası protestolara başlayan taraftarlar, Başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti, ''Söylesene başkan, ne oldu sözlerin? Koskoca Fener'i ne hale getirdin!'' tezahüratlarında bulundu.

Futbolcular da nasibini aldı

Taraftarlar, yönetimin yanı sıra oynanan futbol nedeniyle futbolcuları da ıslıkladı. Son 8 maçından sadece 2 galibiyet çıkarabilen Kanarya, topladığı 37 puanla 5. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor'a konuk olacak.







