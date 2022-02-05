Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor! Futbolculara ıslık, yönetime istifa protestosu...
Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Başakşehir'e 1-0 mağlup olan ve lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Ülker Stadı'nda bulunan Sarı Lacivertli ekip taraftarları, futbolcuları ıslıkladı, yönetimi istifaya davet etti.
Fenerbahçe 'de bu sezon işler hiç de iyi gitmiyor. Kadıköy'de 1-0 kaybedilen ve zirve yarışında liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor 'un tam 20 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de taraftarlar, futbolcular ve yönetimi hedef aldı.
'Söylesene başkan, ne oldu sözlerin?'
61. dakikada Berkay Özcan'ın golü sonrası protestolara başlayan taraftarlar, Başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti, ''Söylesene başkan, ne oldu sözlerin? Koskoca Fener'i ne hale getirdin!'' tezahüratlarında bulundu.
Futbolcular da nasibini aldı
Taraftarlar, yönetimin yanı sıra oynanan futbol nedeniyle futbolcuları da ıslıkladı. Son 8 maçından sadece 2 galibiyet çıkarabilen Kanarya, topladığı 37 puanla 5. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor'a konuk olacak.