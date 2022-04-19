Rusya'nın, Ukrayna'yı işgali nedeniyle tüm dünya saldırıları kınarken, futbol camiası da elini taşın altına koydu. Geçtiğimiz günlerde temsilcilerimizden Galatasaray , Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i, Nef Stadyumu'nda konuk etti. Bugün de Fenerbahçe , Ülker Stadyumu'nda bir diğer Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'i ağırladı.

'Barış için futbol' sloganıyla oynanan karşılaşmada tarihi bir an da yaşandı. Devre arasında Benfica altyapısından kadroya katılan Türk asıllı İsveçli genç yıldız adayı İsak Vural ilk kez Fenerbahçe formasını giydi. Böylece İsak, 15 yıl 10 ay 23 günle Sarı-Lacivertli tarihin A takımda forma giyen en genç oyuncusu oldu.

İsak Vural 75. dakikada alkışlar eşliğinde Türk futbolu ve Fenerbahçe camiasının büyük umutlar beslediği Arda Güler'in yerine oyuna dahil olmuştu.

İşte o an:



