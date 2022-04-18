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Fenerbahçe'de İsak Vural görücüye çıkıyor

Fenerbahçeli taraftarların sahada görmek için sabırsızlandığı 15 yaşındaki genç oyuncu, ilk kez Çubuklu formayla sahne almaya hazırlanıyor.

18 Nisan 2022, Pazartesi 09:10 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de İsak Vural görücüye çıkıyor

Fenerbahçeli taraftarların sahada görmek için sabırsızlandığı 15 yaşındaki genç oyuncu, ilk kez Çubuklu formayla sahne almaya hazırlanıyor.

Yarın Shakhtar ile ‘Barış için futbol ’ maçında Kadıköy’de karşılaşacak olan Sarı-Lacivertliler’de İsmail Kartal’ın İsak’a da görev vereceği öğrenildi.

Fenerbahçe ’nin geleceği” gözüyle bakılan Arda Güler-İsak Vural ikilisi ilk kez bu mücadelede birlikte sahne alabilir. Ayrıca Jeonbuk’tan transfer edilen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ji-ho Jo da Shakhtar karşısında forma giyebilir.

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