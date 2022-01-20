Fenerbahçe 'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, Altay karşılaşmasında orta sahanın merkezinde Jose Sosa ve Miguel Crespo ile birlikte forma giydi. 26 yaşındaki futbolcu, takımını adeta bir maestro gibi yönetti.

Milli futbolcu, 37. dakikada Serdar Dursun'un pasında şık bir vuruş ile skora dengeyi getiren golü attı. Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren İrfan Can, 71'de kullandığı serbest vuruşta adrese teslim bir pas atarak, Serdar Dursun'un kaydettiği golün asistini yaptı. 1 gol ve 1 asist ile 3 puanın mimarı olan yıldız oyuncu, 77'de alkışlarla kenara gelirken, yerine ise Miha Zajc girdi.