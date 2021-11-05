Milli yıldız, uzun süren sakatlığının ardından Konyaspor deplasmanında 41. dakikada oyuna dahil olmuştu. İrfan Can, takımı 2-1 mağlup olsa da frikikten attığı harika golle sahalara dönüş yapmıştı. Vitor Pereira, İrfan'ı Antwerp karşısında ilk 11'de oynattı. Forvet arkasında görev yapan İrfan, yine alkışlık bir futbol sergiledi.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 9. dakikada gelişen atakta müsait durumdaki Mert Hakan'ı çok iyi gördü ve güzel bir asiste imzasını attı. İrfan Can, Fenerbahçe 'nin neredeyse her atağında oyunu yönlendiren isim oldu ve Fenerbahçe kariyerindeki en iyi maçlarından birini oynadı.