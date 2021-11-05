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Fenerbahçe'de İrfan Can'dan alkışlık futbol

65 dakika görev yapan İrfan Can Kahveci, Konya maçındaki golünün adından dün de asistle skora katkı yaptı.

05 Kasım 2021, Cuma 10:32 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de İrfan Can'dan alkışlık futbol

Milli yıldız, uzun süren sakatlığının ardından Konyaspor deplasmanında 41. dakikada oyuna dahil olmuştu. İrfan Can, takımı 2-1 mağlup olsa da frikikten attığı harika golle sahalara dönüş yapmıştı. Vitor Pereira, İrfan'ı Antwerp karşısında ilk 11'de oynattı. Forvet arkasında görev yapan İrfan, yine alkışlık bir futbol sergiledi.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 9. dakikada gelişen atakta müsait durumdaki Mert Hakan'ı çok iyi gördü ve güzel bir asiste imzasını attı. İrfan Can, Fenerbahçe 'nin neredeyse her atağında oyunu yönlendiren isim oldu ve Fenerbahçe kariyerindeki en iyi maçlarından birini oynadı.

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