Milli yıldız, 5 Şubat’taki Başakşehir maçında sakatlanmıştı. İrfan Can, 23 gün sonra Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte sahalara dönüş yaptı.

Başarılı orta saha oyuncusu, ilk 11’te çıktığı mücadelede vasat bir performans sergiledi.

İrfan Can, Fenerbahçe ’de en çok top kaybı yapan ve en çok hatalı pas yollayan isimlerden biri oldu.

81 dakika oyunda kalan 26 yaşındaki futbolcu, 12 ikili mücadelenin 8’ini, 2 hava topu mücadelesinin tamamını kaybetti. İrfan, hücumda hiç varlık gösteremedi ve 27 pasın 10’unu rakibe gönderdi.