Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarılı görüntüsüyle taraftarını mutlu eden Fenerbahçe 'de İrfan Can Kahveci yıldızlaştı. Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemden bugüne patlama yapması beklenen milli yıldız, Jorge Jesus'la birlikte coştu. İrfan Can'ın muhteşem performansı rakamlara da yansıdı. İşte ayrıntılar...





İlgili Haberler Fenerbahçe transferde harekete geçti! İşte hedefteki isimler





GALATASARAY VE FENERBAHÇE TRANSFERİ İÇİN KAPIŞMIŞTI

Başakşehir'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İrfan Can Kahveci, özellikle turuncu-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi serüveninde önemli katkıda bulunmuş ve Avrupa kulüplerinin de radarına girmişti.

2021 yılının devre arası transfer döneminde dönemin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir'den Visca ve İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istediklerini ifade etmiş ve dönemin başkanı Mustafa Cengiz de Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Bu görüşme sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç devreye girerek İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasını sağlamıştı. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e 7 milyon Euro ödedi.

UEFA AVRUPA LİGİ'NİN GRUP AŞAMASINDA EN GÜZEL GOLÜ ATTI

UEFA Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre grup aşamasının en güzel golü için 10 futbolcu yarıştı.

İrfan Can Kahveci, oylamada Guelor Kanga (Kızılyıldız), Lorenz Assignon (Rennes), Enis Bardhi ( Trabzonspor ), Cody Gakpo (PSV), Omri Altman, Adam Gyurcso (AEK Larnaca), Aitor Ruibal, Joaquin (Real Betis) ve Albert Grönbaek'in (Bodo/Glimt) önünde ilk sırayı aldı.

Sarı-lacivertli futbolcu, Rennes maçının 60. dakikasında ceza sahası dışından sert bir şutla topu ağlara göndererek takımının ilk golünü kaydetmişti.









JESUS'UN TAKTİK ANLAYIŞIYLA ZİRVE YAPTI

Skorer'in haberine göre; Fenerbahçe’ye büyük beklentilerle transfer olmasına rağmen bir türlü istenilen seviyeye çıkamayan İrfan Can Kahveci, Teknik Direktörlük koltuğuna Jorge Jesus’un oturmasıyla adeta zirve yaptı. Portekizli çalıştırıcının forma adaleti, taktik anlayışı ve milli oyuncuya yaklaşımı gerçek İrfan Can’ın ortaya çıkmasını sağladı.

AVRUPA'DAN İSTEDİLER AMA...

Başakşehir’de forma giydiği dönemde tecrübeli futbolcuya Avrupa’dan birçok takım talip olmuş, fakat istenilen tempoyu yakalayamaması nedeniyle bu kapılar milli oyuncu için kapanmıştı. Pes etmeyen sarı-lacivertli futbolcu, tek başına değil, takım oyununu benimseyince Jesus ile beraber tekrar Avrupa standartlarında bir isim olmayı başardı.

JESUS'LA ZİRVE YAPTI

Geçen sezon Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 29 maçta bin 949 dakika şans bulan 27 yaşındaki futbolcu 4 kez rakip ağları havalandırırken, 6 da gol pası vermişti.

Bu sezonki performansıyla Jorge Jesus’un değişilmez isimlerinden biri olan İrfan Can bu sezon ise Süper Lig’de 10 maçta 3 gol, 1 asistle oynarken, asıl büyük katkısı UEFA Avrupa Ligi’nde oldu.

Grupları lider tamamlayan sarı- lacivertlilerde 7 karşılaşmada 217 dakika sahada kalan milli futbolcu 3 gol, 2 asistle yakalanan başarıda baş rolü oynadı. Ayrıca bu katkısı tekrar Avrupa vitrinine çıkmasını sağladı.







