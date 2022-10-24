Milli oyuncu, 2020-21 sezonunun ara transfer dönemine damga vurmuştu. Galatasaray ile Fenerbahçe , İrfan Can Kahveci’yi Başakşehir’den almak için kıyasıya bir yarışa girmiş, imzayı attıran Sarı-Lacivertliler olmuştu.

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8 FARKLI SAKATLIK YAŞADI

Ancak 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun yeni takımındaki kariyerine sakatlıkları damga vurdu. İrfan, zaten sakat olarak geldiği Fenerbahçe’de tam 8 farklı sakatlık daha yaşadı, bir türlü istikrarlı şekilde oynayamadı.

F.BAHÇE'DEKİ EN İSTİKRARLI DÖNEMİ

Yıldız futbolcu bu sezona da şanssız başladı, 5 karşılaşma kaçırdı. Ancak sonrasında, Fenerbahçe kariyerinin en iyi dönemini yaşadı. Başarılı futbolcu, son 12 maçın tamamında forma giyerek Sarı-Lacivertli forma altındaki en uzun serisini yakaladı.





5 GOL ATTI, MİLLİ TAKIM'A DÖNDÜ

İrfan Can Kahveci ayrıca bu süreçte tam 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Milli Takım’a da geri dönen yıldız futbolcu, geçen ay oynanan Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarında Ay-Yıldızlı formayı terletti.

Aslıhan Çil



