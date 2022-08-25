Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Austria Wien'i 4-1'le geçit ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara yükseldi. Attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle yıldızlaşan İrfan Can Kahveci, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu. Hocası Jorge Jesus'a teşekkür eden milli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

'Keyif alarak oynuyoruz'

''Hocamıza buradan teşekkür ediyorum. Maçtan önce de söyledi. Keyif almayan oyuncu sahada yoktur. Çocukken sokakta futbol oynarken aldığımız keyfi sahada gösterirsek, o zaman sonuç geliyor. Bu bizim işimiz ama sonuçta bir oyun. Şimdi de keyif alarak oynuyoruz. Hocamız da bunu bizden istiyor. Çok iyi bir insan. Herkesle iletişimi iyi olan biri. Kim oynarsa oynasın hiç fark etmiyor. Zaten kadromuzda çok kaliteli isimler var. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Keyif alıyoruz, taraftarlar da keyif alıyor. Mutluyuz.Fenerbahçe tarihinde olduğu gibi, Alexlerin, Deividlerin olduğu dönem gibi Avrupa’da gittiğimiz yere kadar gideriz.''







