Fenerbahçe ’nin geçen yıl 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Medipol Başakşehir’den transfer ettiği İrfan Can Kahveci, peş peşe yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremeyerek tam bir hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray ile yaşanan büyük çekişme sonucunda 31 Ocak 2021’de 4.5 yıllık sözleşme imzalanan milli futbolcu, o günlerde üst adalesinden sakat olduğu için 5 maç oynayamadı ve sarı lacivertli formayı ilk kez 4 Mart 2021’deki Antalyaspor karşılaşmasında giydi.

Bu sezona iyi başlamıştı

Sarı kart cezalısı olduğu Alanya maçı dışındaki 12 lig karşılaşmasında oynayan İrfan Can, Kayserispor ile yapılan sezonun son maçında uyluk gerilmesi yüzünden görev yapamadı. Geçen sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Fenerbahçe’de 6 maç kaçıran 26 yaşındaki futbolcunun bu sezonki sakatlık karnesi daha da ağır... İlk hafta Adana Demirspor maçında Mesut Özil’e mükemmel bir asist yapan İrfan Can, daha sonra uyluk sakatlığı nedeniyle 2 maç oynayamadı.

En az 3 hafta yok

Bu sezon 4. haftadaki Sivas maçında 15 dakika görev alan İrfan Can, uyluk sakatlığı nüksedince 1.5 ay sahalardan uzak kaldı ve 5 lig, 4 Avrupa Ligi maçında görev yapamadı. Önceki gün Başakşehir karşılaşmasında omuz başında ‘non deplase (ayrılmamış kırık)’ tespit edilen İrfan Can en az 3 hafta oynamayacak. Mart ayındaki Trabzon maçına yetişmesi planlanan İrfan Can, ligdeki Giresun, Hatay, Kasımpaşa, Türkiye Kupası’ndaki Kayseri ve Konferans Ligi’ndeki Slavia Prag maçlarını kaçıracak.

