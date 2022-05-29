Sarı-Lacivertliler'de özellikle Mesut Özil'in kadro dışı bırakılmasının ardından saha içindeki liderlik rolünü tek başına üstlenen İrfan Can Kahveci, sezonun ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla büyük alkış toplamıştı. Gelecek sezon için şimdiden iddialı konuşan İrfan Can, "Sezonun ilk yarısında iyi değildik, ancak sonrasında gerçek kimliğimize kavuştuk. Başkanımız Ali Koç'un da dediği gibi Cumhuriyetimiz'in 100. yılında şampiyon olmak istiyoruz. Artık yeni dönemde sorumluluğumuz daha da artmış durumda ve tek amacımız, taraftarlarımızı ve camiamızı alacağımız kupalarla mutlu etmek olacak" diye konuştu.

'En iyisini yapacağım'

"Bu takımın bir parçası olarak elimden gelenin en iyisini yine yapmaya devam edeceğim" diyen yıldız futbolcu, "Uzun zamandır kupalara ve Şampiyonlar Ligi'ne hasretiz. Elemeleri geçerek, mutlaka Devler Ligi'nde gruplarda olmak istiyoruz. Türkiye'de de sadece Süper Lig 'de değil, Türkiye Kupası'nda da zirvenin sahibi olmayı hedefliyoruz" yorumunu yaptı.

Yusuf Dursun