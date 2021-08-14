Fenerbahçe ’ye geçen sezonun devre arasında sakat olarak gelen İrfan Can Kahveci, bir türlü düzenli olarak forma şansı bulamamıştı. Başarılı oyuncunun, bu sezon takımın değişilmez isimlerinden biri olması bekleniyordu. Ancak Vitor Pereira, hazırlık maçlarında İrfan’a 11’de fazla şans vermedi.





Ligin ilk haftalarına kulübede başlamaya hazırlanan 26 yaşındaki yıldız oyuncu için işler değişti. Pelkas ve Valencia’nın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle İrfan Can, Adana Demirspor karşısında ilk 11’deki yerini alabilir. Valencia’nın yetişmemesi halinde forma için 1 numaralı aday olarak İrfan gözüküyor.