Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Austria Wien'i 4-1'le geçit ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara yükseldi. Attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle yıldızlaşan İrfan Can Kahveci, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Çok mutlu olduğunu belirten milli oyuncu, attığı 2. golü oğluna armağan etti, '' Bazen şanssızlıklar olabiliyor, ben de üzülüyorum bunlara. Bugün için mutluyum.'' diye konuştu.

Gol sevinciyle ilgili de konuşan yıldız solak, ''Burak, antrenmanlarda benim koşuşumun taklidini yapıyor. 'Abi gol attıktan sonra bunu yapsana' dedi. Alioski de 'Atarsan beraber yapalım' dedi. Taraftarlarımız bazen bana kızıyorlar ama olsun. Onlar benim her zaman kalbimde.'' dedi.







