Sezon başında eleştirilerin odağında olan İrfan Can Kahveci, son maçlardaki performansıyla göz doldurdu. Son olarak Ankaragücü karşısında fileleri sarsan Milli futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda ki 5. golünü atmış oldu.

Geçtiğimiz sezonu geride bıraktı..

Geçen sezon 29 maça çıkan yıldız futbolcu, sezon genelinde 4 gol atmıştı. İrfan Can, bu sezonki performansıyla (5) geçtiğimiz sezonki gol sayısını (4) şimdiden geride bırakmış oldu.

Eleştiriler yoğundu.

Dinamo Kiev karşılaşmasından sonra sakatlık yaşamıştı. Yaklaşık 1 ay forma giyemedi. Konyaspor maçıyla sahalara geri döndü ve o haftadan itibaren yoğun eleştirilere maruz kaldı. UEFA’da oynanan Rennes karşılaşması ve ligde ki Alanya maçlarında çok klas goller atarken 4 günde 2 gol kaydetti. O maçlarla yükselen performansını da diğer maçlara yayarken eleştirilere de cevabı vermiş oldu.