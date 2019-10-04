İlk 6 haftada zorlu bir fikstürle karşı karşıya olmasına rağmen topladığı 11 puanla 2. sıraya yerleşen Fenerbahçe'de teknik patron Yanal ilk yarıda kalan 11 hafta için hedef belirledi. Yanal, 11 haftanın 6'sının deplasman maçı olmasına rağmen maksimum 6 puan kaybını hedef koydu.

2. YARIDA FİKSTÜR AVANTAJI VAR

Buna göre teknik direktör Ersun Yanal ligin ilk yarısı en az 38 puanla lider kapatmayı, ligin 2. yarısında da fikstür avantajıyla birlikte şampiyonluk ipini göğüslemeyi planlıyor.

YANAL İÇERDE KAYIP İSTEMİYOR

Yanal'ın ilk yarıda oynanacak 5 iç saha maçında ise puan kaybına tahammülü yok. Bunların ilki bugün Antalya ile oynanacak. Bu maçın kayıpsız geçilerek milli araya moralli girilmek isteniyor.

REKOR YANAL'IN ELİNDE...

2013/14 sezonunda F.Bahçe'nin başında olan Yanal, takımını nisan ayında şampiyonluğa taşıyarak tüm liglerin en erken şampiyonluğunu kazanmıştı.

MİLLİ ARADA YÜKLEME YAPACAK!

Antalya maçının ardından girilecek milli arada Fenerbahçe'yi ağır antrenmanlar bekliyor.

Kaynak: Takvim